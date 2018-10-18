18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +8
$ 65.81р
75.32р
16:12 19.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
19.10.2018 12:00
Печать

Бережливость на предприятии ведет к повышению прибыли

10 октября в Петербурге прошло промежуточное подведение итогов пилотного проекта по внедрению бережливого производства. Это – подготовительный этап для запуска региональной составляющей национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

Бережливость на предприятии ведет к повышению прибыли

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

Сразу два предприятия – «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и ООО «Металлоконструкция» отчитались о проделанной работе и полученных результатах. Они впечатляют. 

Пилотный проект стартовал в мае 2018 года. Суть его заключается в том, чтобы найти нестыковки и «дыры» в производственных процессах, через которые «утекают» ресурсы, и помочь их устранить.

Курируют «бережливый проект» Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Комитет по промышленности и инновациям. Совместно с ними работают эксперты «Росатома» и будущие тренеры создающегося в Санкт-Петербурге Регионального центра компетенций. Собственно представители ПСР «Росатома», и обучают сотрудников предприятий искать «дыры» в работе компаний.

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

«Критериев отбора участников несколько, основные – это оборот (от 800 млн до 30 млрд) и готовность к изменениям, заинтересованность руководства и сотрудников, – говорит первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев, – каждые 2 месяца запускается очередная волна, в проекте уже приняли участие 7 промышленных предприятий города. Сотрудники предприятий следующей волны смотрят, как происходит оптимизация у других участников проекта, учатся у коллег, совместно с экспертами фиксируют текущее состояние своего предприятия, составляют план по оптимизации, определяют, как уменьшить производственный цикл, сократить затраты на выпуск изделий, минимизировать потери».

Как уже было сказано, результаты впечатляют и видны буквально через пару месяцев с начала участия предприятия в проекте. Так, участник текущей волны – «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» уже нашел способы сделать работу своих сотрудников эффективнее. Как рассказал начальник лаборатории совершенствования производственных процессов Виктор Насобин, оказалось, что часть продукции «путешествует» по складам и цехам. Казалось бы, на это тратится совсем немного времени, но в совокупности получается серьезное снижение эффективности. Компания уже оптимизировала местонахождение складов. 

По словам генерального директора холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кирилла Соловейчика, останавливаться на достигнутом, конечно, предприятие не станет и намерено к концу года существенно сократить издержки.

«К концу года мы планируем на 20 процентов снизить потери из-за незавершенного производства с помощью расчета оптимального размера запускной партии, сокращения времени пролёживания деталей между конкретными операциями – делится планами Кирилл Соловейчик, – но, конечно, для оптимизации нет пределов. Это непрерывный процесс». 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и ООО «Металлоконструкция» – участники уже второй волны пилотного проекта. Первая прошла примерно три месяца назад. В ней участвовали АО Машиностроительный завод «Армалит» и АО «НПП «Компенсатор». Предприятия остались довольны участием в проекте. Заместитель коммерческого директора АО «НПП «Компенсатор» Алексей Павлович, отметил не только эффективность проекта, но и своевременность его запуска. Сейчас благодаря развитию импортозамещения на рынке появились новые возможности. Участие в проекте помогает компаниям занять свою нишу в новых экономических условиях. При этом, что ценно, несмотря на иногда кардинальные перемены в процессах работы, сокращать сотрудников предприятиям не приходится.

«Мы оптимизировали работу лаборатории, использовали дополнительные резервы, перестроили производственную систему. В результате мы планируем увеличить рентабельность, снизить себестоимость продукции, – рассказывает об итогах участия в проекте заместитель коммерческого директора АО «НПП «Компенсатор» Алексей Павлович. – При этом, не меняя численности состава, не сокращая персонал и не увеличивая затраты на приобретение оборудования. Система помогает выявить внутренние резервы и тем самым увеличить производительность труда. После закрытия проекта мы планируем создать подразделение, которое будет вести аналитику и предлагать механизмы для дальнейшего улучшения работы». 

Кстати, бережливому производству обучаются не только представители промышленных предприятий. Так, например, сотрудники Службы занятости населения Санкт-Петербурга изучают процессы взаимодействия с гражданами  и предлагают способы их улучшения.

«Наша цель в том, чтобы клиент получал услугу по подбору работы или работника максимально качественно и быстро. Для этого надо по максимуму сократить бумажный документооборот и уйти от практики, когда в одном крыле здания посетитель берет талончик, несет его сотруднику в другое крыло, потом возвращается за печатью и так далее, – рассказывает Николай Рогачев. – Сотрудник и гражданин должны тратить свое время на общение и продуктивную работу, а не на бумажную волокиту». 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
19.10.2018 16:00

ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор)
pixabay.com
19.10.2018 13:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
https://pixabay.com
19.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Эталон»
18.10.2018 15:38

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске
ПАО «Группа ЛСР»
18.10.2018 15:24

Стоимость новых петербургских контрактов «Группы ЛСР» по итогам 3-го квартала выросла на 48%

В 3-м квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 113 тыс. кв. м домов из сборного железобетона.
Setl City
18.10.2018 15:20

Setl City построит временную дорогу до улицы Свердлова в ЖК «Солнечный город»

Setl City планирует обустроить временную дорогу, которая соединит ЖК «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171.
МЕГА Парнас
18.10.2018 15:00

МЕГА Парнас вводит «Моду на добрые дела»

17 сентября в торговом центре МЕГА Парнас открылась фотовыставка «Мода на добрые дела», которая представлена в пространстве Scandinavian до конца октября
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.10.2018 13:21

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи - Москва

На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
Ленстройтрест
18.10.2018 11:24

Молодые архитекторы Петербурга мечтают о музее эволюции и плавающем квартале

Завершен прием заявок на открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.
«Главстрой-СПб»
18.10.2018 11:21

«Главстрой Санкт-Петербург» провел чемпионат «Долина героев»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с ГБОУ школой №482 провела спортивно-развлекательный чемпионат «Долина героев». Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Северная долина» и собрало более 500 гостей.
ГК «Эталон»
18.10.2018 10:55

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал корпуса 6.1, 6.3 и 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.10.2018 16:30

«Дальпитерстрой» строит поликлинику в Шушарах

«Дальпитерстрой» начал строительство взрослой поликлиники в Шушарах. Особенности новой поликлиники – наличие станции скорой помощи.