Бережливость на предприятии ведет к повышению прибыли

10 октября в Петербурге прошло промежуточное подведение итогов пилотного проекта по внедрению бережливого производства. Это – подготовительный этап для запуска региональной составляющей национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

Сразу два предприятия – «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и ООО «Металлоконструкция» отчитались о проделанной работе и полученных результатах. Они впечатляют.

Пилотный проект стартовал в мае 2018 года. Суть его заключается в том, чтобы найти нестыковки и «дыры» в производственных процессах, через которые «утекают» ресурсы, и помочь их устранить.

Курируют «бережливый проект» Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Комитет по промышленности и инновациям. Совместно с ними работают эксперты «Росатома» и будущие тренеры создающегося в Санкт-Петербурге Регионального центра компетенций. Собственно представители ПСР «Росатома», и обучают сотрудников предприятий искать «дыры» в работе компаний.

«Критериев отбора участников несколько, основные – это оборот (от 800 млн до 30 млрд) и готовность к изменениям, заинтересованность руководства и сотрудников, – говорит первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев, – каждые 2 месяца запускается очередная волна, в проекте уже приняли участие 7 промышленных предприятий города. Сотрудники предприятий следующей волны смотрят, как происходит оптимизация у других участников проекта, учатся у коллег, совместно с экспертами фиксируют текущее состояние своего предприятия, составляют план по оптимизации, определяют, как уменьшить производственный цикл, сократить затраты на выпуск изделий, минимизировать потери».

Как уже было сказано, результаты впечатляют и видны буквально через пару месяцев с начала участия предприятия в проекте. Так, участник текущей волны – «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» уже нашел способы сделать работу своих сотрудников эффективнее. Как рассказал начальник лаборатории совершенствования производственных процессов Виктор Насобин, оказалось, что часть продукции «путешествует» по складам и цехам. Казалось бы, на это тратится совсем немного времени, но в совокупности получается серьезное снижение эффективности. Компания уже оптимизировала местонахождение складов.

По словам генерального директора холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кирилла Соловейчика, останавливаться на достигнутом, конечно, предприятие не станет и намерено к концу года существенно сократить издержки.

«К концу года мы планируем на 20 процентов снизить потери из-за незавершенного производства с помощью расчета оптимального размера запускной партии, сокращения времени пролёживания деталей между конкретными операциями – делится планами Кирилл Соловейчик, – но, конечно, для оптимизации нет пределов. Это непрерывный процесс».

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и ООО «Металлоконструкция» – участники уже второй волны пилотного проекта. Первая прошла примерно три месяца назад. В ней участвовали АО Машиностроительный завод «Армалит» и АО «НПП «Компенсатор». Предприятия остались довольны участием в проекте. Заместитель коммерческого директора АО «НПП «Компенсатор» Алексей Павлович, отметил не только эффективность проекта, но и своевременность его запуска. Сейчас благодаря развитию импортозамещения на рынке появились новые возможности. Участие в проекте помогает компаниям занять свою нишу в новых экономических условиях. При этом, что ценно, несмотря на иногда кардинальные перемены в процессах работы, сокращать сотрудников предприятиям не приходится.

«Мы оптимизировали работу лаборатории, использовали дополнительные резервы, перестроили производственную систему. В результате мы планируем увеличить рентабельность, снизить себестоимость продукции, – рассказывает об итогах участия в проекте заместитель коммерческого директора АО «НПП «Компенсатор» Алексей Павлович. – При этом, не меняя численности состава, не сокращая персонал и не увеличивая затраты на приобретение оборудования. Система помогает выявить внутренние резервы и тем самым увеличить производительность труда. После закрытия проекта мы планируем создать подразделение, которое будет вести аналитику и предлагать механизмы для дальнейшего улучшения работы».

Кстати, бережливому производству обучаются не только представители промышленных предприятий. Так, например, сотрудники Службы занятости населения Санкт-Петербурга изучают процессы взаимодействия с гражданами и предлагают способы их улучшения.

«Наша цель в том, чтобы клиент получал услугу по подбору работы или работника максимально качественно и быстро. Для этого надо по максимуму сократить бумажный документооборот и уйти от практики, когда в одном крыле здания посетитель берет талончик, несет его сотруднику в другое крыло, потом возвращается за печатью и так далее, – рассказывает Николай Рогачев. – Сотрудник и гражданин должны тратить свое время на общение и продуктивную работу, а не на бумажную волокиту».