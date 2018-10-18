Акинфеев пошел учиться. Бывший вратарь российской сборной по футболу займется нефтью и газом

Бывший капитан сборной России, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ). Согласно приказу о зачислении в вуз, который опубликован 18 октября на сайте университета, футболист будет учиться по направлению «менеджмент» на очно-заочном (вечернем) отделении. В приказе говорится, что Акинфеев на вступительных экзаменах набрал 78 баллов.

Напомним, Акинфеев был основным вратарем сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Вскоре после турнира голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Тем не менее, он продолжает играть за ЦСКА.

Акинфеев выступал за сборную с 2004 года. За это время он сыграл в футболке национальной команды 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году в составе сборной Акинфеев завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.