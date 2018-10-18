Феномен-2018. Распаренная петербургская осень уходит в дожди рекордсменом
Осень-2018 уже стала самой аномальной за всю историю метеорологических наблюдений. Очередной температурный рекорд установлен 18 октября. Он стал четвёртым с начала сентября, но последним для этой осени, рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов и проанализировал все аномалии нынешнего «очарования очей».
1 Очень тёплый сентябрь
Средняя температура в сентябре составила +14.5 градуса. И это выше нормы сразу на 3.3 градуса! Такого сентября не было последние 80 лет. К тому же, сентябрь 2018 оказался в тройке самых тёплых сентябрей с 1881 года. Теплее здесь было только в 30-е годы прошлого века. В 1934 году средняя температура составила +14.6 градуса. В 1938 было ещё жарче – +14.9.
2 Октябрь нагревается
Жаркий сентябрь передал эстафету октябрю. Правда, тёплая первая половина октября не была экстремальной, но попала в 20-ку самых тёплых первых половин октября. В любом случае нынешний октябрь гораздо теплее прошлогоднего, а впереди ещё третья декада. На 17-е октября температура средняя +9.5. Год назад было +8.1. Плюс полтора градуса.
3 Очень позднее «бабье лето»
Нынешней осенью «бабье лето» было коротким в сентябре. Всего 3 дня – 19-21 сентября. Тогда у нас было +21…+23 градуса. Прервали его дождики. Вообще «бабье лето» – очень плавающее по календарю понятие. Но тот факт, что оно пришло во второй декаде октября, это, конечно, очень необычно. Кроме того, уникальна его продолжительность – 8 дней подряд. Такая тихая, сухая, солнечная погода наблюдалось очень давно. Лишь в 1889 году.
4 Температурные рекорды
Все дни с 10-го по 18-е октября температуры либо били рекорды, либо приближались к ним. Уже можно говорить, что вторая декада октября 2018 года будет самой тёплой за весь период метеонаблюдения в Санкт-Петербурге. До сих пор рекордсменами были годы на рубеже XIX-XX веков – 1889, 1907, 1909 года, когда средняя температура для этого периода составляла +10.5 градусов. Сейчас получается, что даже с учётом наступающего похолодания, цифра доходит почти до +11 градусов. Такого не было ещё никогда.
За полтора месяца весны мы уже перекрыли четыре экстремума, то есть температурных рекорда прошлых лет.
Первый – 7 сентября, когда воздух в Петербурге прогрелся до +27 градусов. Второй – 19 сентября. Воздух прогрелся до +23.6 градуса.
Третий – 15 октября. Новый рекорд – +19.1 градуса.
И четвёртый сегодня – 18 октября. Новый экстремум – +16.6 градуса.
5 Отсутствие заморозков
Заморозков в Петербурге не было ни в сентябре, ни пока в октябре. И что удивительно, их не было не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, до 25 сентября. Даже в северных районах, где традиционно температура менее тёплая. Это был уникальный момент для сельского хозяйства, несмотря на то, что в полях у нас всё равно растёт один борщевик.
6 Аномальные грозы октября
Одна петербургская погодная константа осталась практически неизменной в сентябре. Дожди. За этот месяц зафиксировано 68 мм осадков. И это 99% от нормы сентября в Петербурге. В октябре же пока лишь 21% от нормы, но впереди дождливая третья декада, так что 14 мм, которые пока выпали, ещё дополнятся новыми дождями. Но в то же время севернее Петербурга впервые на рубеже сентября-октября были зафиксированы конвективные грозы, ливни и град. Курортный район заливало из-за тёплой погоды и тёплой воды Финского залива, когда над заливом образовывалась дополнительная конвективная облачность. Эти осадки были заметны от Приморска, Озерков на Финском заливе, через Зеленогорск, Репино до Белоострова. И это была целая серия гроз. Самое интересное, что с градом и сильными дождями. 1-2 октября Рощино залило так, что поднялся уровень воды в реках на 0,6-1 метр. Река Сестра выходила из берегов. Такого не было никогда.
7 Наводнение в сентябре
27 сентября у нас произошло 310-е наводнение. Наводнений в сентябре не было 35 лет. Последний раз в 1983 году. После этого года наводнений во второй половине года наблюдалось много, но все они были в ноябре-декабре. Смещались к Новому году и январю. Нынешнее, 310-е наводнение не было значительным. Опасных значений не было. Мы фиксировали 179 сантиметров выше уровня Кронштадтского футштока. Примерно такие же цифры были у предыдущего сентябрьского наводнения 26 и 27 сентября 1983 года. 182 см и 174 см соответственно.
Записал Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»
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Справка:
О том, что одна дамба не спасёт в ближайшем будущем Петербург от наводнений, «Фонтанка» писала ещё в 2015 году. После 310-го наводнения 27 сентября 2018 года в городе стали обсуждать планы строительства второго защитного сооружения. На этот раз в истоке Невы у Ладожского озера.
P.S. Ближайшие выходные, 20-21 октября, станут последними тёплыми днями этой осени. Холодный атмосферный фронт закончит «бабье лето» в ночь на 19 октября. Дальше парадом командовать начинают циклоны, а это усиление ветра, увеличение осадков. Ветра придут с Запада и Северо-Запада. Поэтому ближайшие четыре дня температура будет в районе +10 градусов. И в субботу и в воскресенье ожидаются кратковременные дожди. С 22 октября будет уже много осадков. С 25-го октября температура днём будет в районе +5 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Следующие выходные, 27-28 октября, увы, будут очень нехорошими. Конечно, быть абсолютно точным на период 10 дней сложно, но тенденция к похолоданию после сегодняшнего температурного рекорда очевидна. Зато новых аномалий до конца осени не прогнозируется. Снег и лёд в ноябре - уже норма за последние 5 лет.