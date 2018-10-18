Феномен-2018. Распаренная петербургская осень уходит в дожди рекордсменом

4 Температурные рекорды

Все дни с 10-го по 18-е октября температуры либо били рекорды, либо приближались к ним. Уже можно говорить, что вторая декада октября 2018 года будет самой тёплой за весь период метеонаблюдения в Санкт-Петербурге. До сих пор рекордсменами были годы на рубеже XIX-XX веков – 1889, 1907, 1909 года, когда средняя температура для этого периода составляла +10.5 градусов. Сейчас получается, что даже с учётом наступающего похолодания, цифра доходит почти до +11 градусов. Такого не было ещё никогда.

Фото: Михаил Огнев

За полтора месяца весны мы уже перекрыли четыре экстремума, то есть температурных рекорда прошлых лет.

Первый – 7 сентября, когда воздух в Петербурге прогрелся до +27 градусов. Второй – 19 сентября. Воздух прогрелся до +23.6 градуса.

Третий – 15 октября. Новый рекорд – +19.1 градуса.

И четвёртый сегодня – 18 октября. Новый экстремум – +16.6 градуса.