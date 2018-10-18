GM сыграет в «Юнисон». Белорусский автоконцерн претендует на завод в Шушарах

Белорусы повторно зондируют петербургскую почву. Два года назад компания «Юнисон» хотела собирать в России премиальные Cadillac, теперь согласна на китайские авто и электромобили.

Александр Крупнов/Интерпресс

О том, что у завода General Motors под Петербургом может появиться новый хозяин, «Фонтанке» сообщили два источника на автомобильном рынке. Речь идет о белорусском партнере GM – автопроизводителе ЗАО «Юнисон». Компания находится на финальной стадии переговоров с американским концерном, а также обсуждает параметры предприятия со Смольным. Белорусы хотели получить мощности GM еще в 2016 году, но тогда не смогли прийти к соглашению.

В российском представительстве General Motors и ЗАО «Юнисон» на момент публикации «Фонтанки» комментариев не предоставили. Глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин подтвердил, что на следующей неделе в Смольном запланирована встреча с представителями белорусской компании, но ее тему раскрыть отказался. «Приход «Юнисон» широко обсуждается среди девелоперов промышленной недвижимости», – знает руководитель консалтинговой компании «Университет продаж» Виталий Новиков.

General Motors прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной давление правительства США.

На протяжении следующих трех лет на площадку претендовали различные игроки. В 2017 году к заводу в Шушарах присматривался BMW, но в итоге предпочел Калининградскую область. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил об интересе со стороны GM Uzbekistan, «дочки» американского концерна и его узбекского партнера «Узавтоcаноат».

«Юнисон» тоже проявлял интерес. О переговорах производителя с GM в 2016 году сообщал Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Белоруссии. Предполагалось, что компания получит площадку в управление и начнет в 2017 году выпускать в Петербурге автомобили премиальной марки Cadillac. Но сделка не состоялась.

На этот раз «Юнисон» собирается не арендовать, а выкупать завод у General Motors, говорит источник, близкий к переговорам. Начать работу предприятие может уже в следующем году. На нем планируется собирать не только Cadillac, но и другие марки из модельного ряда производителя. «Речь, в том числе, может идти об электрокарах», – отмечает собеседник издания.

Автозавод «Юнисон» в 1996 году основал американский концерн — Ford Motors. Но в 2000 году компания решила запустить производство в Ленобласти и продала белорусский актив. Контрольный пакет достался британскому производителю пластиковых изделий J&W Sanderson. Миноритарным совладельцем автозавода считается белорусский бизнесмен Виталий Арбузов.

По данным сайта «Юнисон», его завод под Минском собирает автомобили Chevrolet Tahoe, а также Cadillac ХТ5 и Escalade (обе марки принадлежат GM), Peugeot (модели 301, Partner, 508, 3008), Citroen (C-Elysee, Berlingo, DS4), пассажирские автобусы Mercedes-Benz, а также выпускает автомобили китайской марки Zotye. В 2018 году «Юнисон» начал производство электрокаров под этим брендом.

Инвестиции GM в запуск площадки в Шушарах оценивались в 300 млн долларов. «Если оборудование, которое осталось на предприятии, войдет в структуру сделки с «Юнисон», то сумма может быть близка к этому показателю», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Заявленная мощность предприятия GM составляет 100 тысяч машин в год, но нужно выпускать хотя бы 50 тысяч, чтобы бизнес был коммерчески успешен, говорит эксперт.

По мнению Виталия Новикова, премиальный Cadillac таких объемов обеспечить не сможет, хотя сборка этой модели может быть условием со стороны GM. Производство Peugeot и Citroen в Петербурге маловероятно, поскольку у них уже есть заводы в России. «А вот китайская Zotye давно хочет зайти на российский рынок», – говорит он.

Объемы продаж этого бренда пока невелики. По итогам 2017 года в России было реализовано 1088 машин Zotye, за три квартала 2018 года – 1784. Но, по мнению экспертов, дело в недостаточно развитой дилерской сети. Если компания готова в нее инвестировать, потенциал для роста есть. Для сравнения: продажи китайской Lifan в 2017 году составили почти 17 тысяч машин.

Но у брендов из Поднебесной есть привычка резко появляться в России и так же резко исчезать, отмечает Михаил Чаплыгин. «Пока мы так и не увидели открытия хотя бы одного полноценного завода китайской марки в нашей стране», – напоминает он, считая, что как раз у Cadillac могут быть планы по расширению модельного ряда в России.

По данным Автостата, за восемь месяцев 2018 года в России было продано 676 машин Cadillac, что на 22% меньше, чем в январе – августе 2017 года. По словам главы дилера «Автополе» Сергея Вайнера, в снижении спроса виновато подорожание машин. «Когда Cadillac перестал собираться в России и начал импортироваться, стоимость по некоторым моделям выросла на 400 тысяч», – говорит он. Локализация поможет снизить цены и вновь вызвать интерес к марке.

По мнению Михаила Чаплыгина, локализация сборки на предприятии GM может сопровождаться изменением позиционирования. «Если появится кроссовер стоимостью до 1,5 млн рублей, то тогда продажи могут исчисляться несколькими тысячами, что уже экономически интереснее», – считает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»