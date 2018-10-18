Путин назвал себя самым правильным националистом

Президент России Владимир Путин призвал противостоять «пещерному», «дурацкому» и «придурочному» национализму. Об этом он заявил 18 октября в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, и самым настоящим националистом, и самым эффективным являюсь я», – подчеркнул Путин.

При этом глава государства уточнил, что есть и «пещерный национализм», который не стоит «выпячивать». По словам Путина, если мы будем «поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну». Президент подчеркнул, что такое развитие событий не входит в интересы русского народа.

Кроме того, Путин заверил, что он в своей позиции не одинок. «Есть [единомышленники]. Почти 146 миллионов человек», – резюмировал президент.