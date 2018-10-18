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19.10.2018 17:05
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В Петербурге столкнулись “муниципальные уберы”. За рулем - москвичи Кац и Гудков

Готовить оппозиционеров и гражданских активистов к муниципальным выборам в Петербурге будут две команды с похожим названием. Договариваться они пока не совсем готовы.

В Петербурге столкнулись “муниципальные уберы”. За рулем - москвичи Кац и Гудков

wikipedia.org

Москвич Максим Кац вместе с петербургским «Яблоком» анонсировал проект объединенной демократической платформы на выборах-2019. За полгода до этого муниципальный «убер» с названием "Объединенные демократы" в Северной столице запустил политик Дмитрий Гудков вместе с движением «Открытая Россия». Умудренные опытом скептики петербургской политики прогнозируют: на муниципальных выборах-2019 оппозиционеры снова поругаются, не смогут договориться, и победит «Единая Россия».

Недавно назначенное руководство петербургского отделения партии «Яблоко» определилось, кто будет вести их муниципальную кампанию в 2019 году. Политсовет выбрал в качестве главы штаба москвича Максима Каца, урбаниста, муниципального депутата и одного из основателей столичного проекта «Объединенные демократы», или, как его прозвали в народе, "муниципальный убер". 

Проект позволил в 2017 году столичным оппозиционерам провести в московские муниципалитеты 270 депутатов в 62 округах. Схема с виду простая – систематизировать и автоматизировать процесс избирательной кампании: обучить кандидатов, помочь собрать документы для выдвижения, предоставить юридические услуги, выпустить общую газету. Москвичам благодаря площадке, созданной Кацем и Гудковым, в 2017 году удалось не только подготовить кандидатов в выборам, но и развести их так, чтобы они не конкурировали друг с другом. 

В конце 2017 года Максим Кац и Дмитрий Гудков поссорились. Причиной стал конфликт в партии «Яблоко», от которой бывший депутат Госдумы хотел выдвинуться кандидатом в мэры Москвы. Будто бы яблочный лидер Григорий Явлинский никак не мог встретиться с Гудковым на протяжении нескольких месяцев и обговорить с ним возможное выдвижение. На позицию яблочного кандидата в мэры Москвы также претендовал Сергей Митрохин. В партийном конфликте Кац встал на сторону Явлинского, а Гудков за несколько дней до президентских выборов прекратил сотрудничество с «Яблоком» и создал вместе с Ксенией Собчак «Партию Перемен». Кац обвинил его несоблюдении договоренностей: Явлинский поддержал Гудкова на выборах в Государственную думу, а в ответственный момент накануне выборов президента Гудков от «Яблока» отвернулся.

Еще до официального «развода» Гудкова и «Яблока» в Петербурге объявили о запуске проекта «муниципальный убер». Представлять его Дмитрий Гудков приехал лично: за полукруглый стол вместе с ним сели представители «Справедливой России», «Партии Роста», «Открытой России» и «Гражданской инициативы». Проект также поддержали депутаты от «Яблока» Михаил Амосов и Борис Вишневский, однако единого партийного решения не было, так как в региональном отделении к тому моменту уже год как зрел конфликт. 

С момента запуска проекта «Объединенные демократы» провели уже порядка десяти разных встреч, посвященных обучению будущих кандидатов: лекции прочли политик Евгений Ройзман, московский муниципальный депутат Константин Янкаускас, представители «Трансперенси-Интернешнл» учили будущих кандидатов работать с сайтом госзакупок. 

К осени желающих участвовать в выборах-2019 в 107 муниципальных образованиях набралось примерно 700 человек самого разного толка: глава велодвижения, учитель биологии школы из Красногвардейского района, замдиректора гимназии Петроградского района, предприниматель из Петергофа, активистка, защищающая парк у СКК, и другие. На сайте «Объединенных демократов» говорится, что не хватает еще 800 заявок. Проект активно рекламирует Ксения Собчак, призывая своих сторонников участвовать в муниципальных выборах.

«Объединенные демократы» Гудкова позиционируют себя как надпартийный проект, хотя основными функционерами в Петербурге стали представители движения «Открытая Россия» Ходорковского. Проект Максима Каца, анонсированный на этой неделе, напротив, заявлен как инициатива партии «Яблоко», однако под свое крыло его команда готова брать и беспартийных. «Приходите к нам, если взгляды у вас демократические и вы оппозиционер. Если нет, то у нас своя дорога, у вас – своя», – написал в соцсетях Кац. В переписке с петербургской оппозицией он четко дал понять: сотрудничать с другими движениями и партиями «Яблоко» не будет, кроме того, партия намерена выдвигать своих кандидатов даже против уже работающих в муниципалитете активистов. 

В разговоре с «Фонтанкой» Кац добавил, что не считает, что оппозиционные кандидаты пойдут от иных партий: «Если люди оппозиционных взглядов и не поддерживают политику Путина, то мне не кажется, что есть какая-то другая партия, которая может их выдвинуть. Не пойдут же они от "Справедливой России", которая поддержала Путина на выборах. Возможно, будут люди, которые пойдут самовыдвиженцами, тогда мы их поддержим, если на этом округе не будет наших кандидатов. Я много слышал, что в Петербурге и "Партия Роста", и "Справедливая Россия" какие-то не такие, как везде, но это не помешает их федеральному руководству снять с выборов списки тех, кто будет слишком критиковать действующую власть». 

По его мнению, для того, чтобы стать хорошим муниципальным депутатом, гораздо важнее быть порядочным и независимым от власти человеком, не поддерживать политику Владимира Путина, чем иметь навыки борьбы за парки, скверы и работы на публичных слушаниях.

Фактически сейчас между двумя командами «муниципальных уберов» и разрозненными группами активистов будет стоять задача объединиться, чтобы чего-то добиться на выборах, однако готовы к этому не все. «Мы рады будем видеть людей, которые проходят обучение в "Открытой России", у нас. В Москве такие люди успешно сотрудничали с "Яблоком" и с нашим проектом, если это люди, разделяющие наши взгляды и настроенные против политики действующей власти, — мы им будем рады», – сообщил Максим Кац. 

Андрей Пивоваров, возглавляющий проект «Объединенные демократы», ответил более кратко: готовы сотрудничать. Яблочник Михаил Амосов отказался иметь дело с проектом Каца, а депутат Борис Вишневский отказался от комментариев, добавив, что еще идет обсуждение. Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева рассказала «Фонтанке», что уверена, что петербургским политикам нужно объединяться вокруг уже существующих в муниципалитетах лидеров (команды Максима Резника и Алексея Ковалева на Васильевском острове, Михаила Амосова – в Калининском районе, Павла Швеца – в Купчино), иначе выборы выиграть невозможно: «Мы готовы со всеми вести переговоры, не готовы только к непонятным людям из этих "уберов", еще на стадии выдвижения в участковые комиссии к нам по объявлению из Интернета приходили подставные люди, поэтому будем сотрудничать только с проверенными людьми».

Скептики же гадают, что из этого выйдет, и пока прогнозы безрадостные: «Теперь у нас есть две кампании под названием "Объединённые демократы". Это в полной мере поддерживает городские традиции. Если без этих москвичей ещё какой-то шанс по округам договориться с яблочниками был, то теперь практически никаких шансов, как мне кажется», – написал в Facebook один из основателей сообщества «Новости Купчино» Владимир Волохонский. «Но вообще должен сказать, что мне огромный оптимизм внушает то, что мы тут начали ругаться и активизироваться аж в октябре. При всём моём скептицизме, чем больше кандидатов от любых объединённых и самостийных демократов пройдёт, тем лучше», – добавил он затем. 

Под его постом за день образовалось более 100 комментариев самого разного толка. Например: «Выборы без раскола среди демократов – что водка без пива….Вообще, все эти разборки фигня, потому что ни один яблочник и ни один открыточник не смогут противостоять «побегу ИКМО» или «очередям». У нас в Петербурге проблема просто выдвинуться», – написала журналист и политтехнолог Ольга Мясникова. «Я надеюсь, что Максим привлечёт совсем новых людей, которые прагматично решат идти от узнаваемой партии и им не влом подписать меморандум. Проект Андрея Пивоварова – для тех, кто так не решит, но участвовать тоже захочет. Я бы сказала напротив, хорошо, что есть несколько проектов», – добавила экс-глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. «Шансы договориться с яблочниками будут ровно те же, что всегда: адекватных людей, не являющихся членами партии, мы готовы выдвинуть на общих основаниях. Делить округа с конкурентами – не будем», – написала яблочница Светлана Левина.

В ближайшие месяцы оба «муниципальных убера» в Петербурге планируют начать активную агитационную работу, а к весне уже вести фактически полноценную избирательную кампанию. Выборы в муниципальные советы в Петербурге запланированы на 8 сентября 2019 года.

Напомним, что прошлые выборы в муниципалитеты закончились для оппозиции крахом: большая часть мест в советах досталась «Единой России», часть оппозиционеров не допустили до регистрации, еще часть проиграла по итогам досрочного голосования, куда массово собирали бюджетников.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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