Как петербургский «ураган» выиграл шесть золотых медалей на юниорской Олимпиаде

Петербуржец Никита Минаков привез шесть золотых медалей с юниорской Олимпиады. В интервью отделу спорта «Фонтанки» юный спортсмен рассказал о том, как у него это получилось, звезда ли он теперь и кто его прозвал «торпедой» и «ураганом».

Никита Минаков, фото - Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Летние юниорские игры проходили в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября. Россия досрочно выиграла общекомандный зачет. Один из самых весомых вкладов в успех сборной принес петербургский пловец Никита Минаков. Дождавшись его в Петербурге, мы встретились с ним в Центре плавания на Хлопина, 10.

Не выделяюсь из толпы

– Ожидали от себя таких результатов?

– На самом деле нет. Ни я такого не ждал, ни мой тренер. Мы все были немного шокированы.

– После какой медали наступил шок?

– После победы на 100 метрах баттерфляем. Если честно, я там просто настраивался на борьбу и о результате вообще не думал. Но как-то так получилось. Я знал, что, если я выиграю, это будет моя лучшая и самая достойная победа. А остальное, в принципе, я проплыл по своему времени.

– Изначальный медальный планы был?

– Был план просто побеждать. Мы не думали, сколько сможем выиграть медалей. Мы ничего не считали. Хотелось просто приехать и показать свое лучшее время.

– Кто-то из соперников был самым опасным?

– Там не было никого нового, я всех знал. Поэтому никто особенно не удивил. Жаль только, что Великобритания не приехала и Канада с США взяли не первые составы. Могло быть немного поинтереснее. Но соперники все равно были достойные.

– Почему Великобритания не приехала?

– Не могу сказать. По словам моих друзей из Великобритании, почему-то не взяли именно плавательную команду.

Фото: Сергей Михайличенко

– Главная надежда России в плавании сейчас Климент Колесников, но говорят, что у вас тоже очень высокий потенциал.

– Я не считаю, что выделяюсь из толпы. С Климом меня вообще нечего сравнивать. У человека минимум два мировых рекорда. Мне до них еще очень далеко. Еще работать и работать.

Странная организация

– Как атмосфера на юниорских Олимпийских играх?

– Полные трибуны реально сыграли свою роль. Это давало больше энергии и больше желания плыть. Спасибо организаторам, что они сделали бесплатный вход на соревнования. Думаю, это сыграло большую роль. Конечно, первые дни было немного душно в бассейне, но потом организаторы справились с этой проблемой.

– Мы сейчас с вами разговариваем в бассейне, и, по-моему, здесь тоже душно. Или в Аргентине было хуже?

– Там просто был совершенно новый бассейн. И в первые дни там очень тяжело дышалось. Потом что-то сделали с вентиляцией, и все наладилось.

– На Олимпиаде в Рио в бассейне была зеленая вода. Как здесь с этим обстояло дело?

– С этим как раз было все в порядке. Организация была странноватая. На выходе из массажной комнаты в пяти метрах был проход в бассейн, но там зачем-то ставили забор, и нам приходилось по коридору полностью обходить вокруг бассейна, чтобы все-таки попасть туда. Или еще пример. Сразу после соревнований они закрывали оба бассейна. Из-за этого в первый день, когда мы проплыли эстафету, нам даже откупаться потом не дали. С этой проблемой столкнулись не только мы, но и бразильцы, китайцы. В итоге нам пришлось договариваться с организаторами, чтобы дали дополнительно 15 минут. Потом были еще всякие жалобы.

– Олимпийская деревня была, как на взрослой Олимпиаде?

– Конечно. Бассейн был в олимпийском парке, а через дорогу была олимпийская деревня. Каждые семь минут ходили шаттлы, которые объезжали весь парк. Деревня тоже была фантастическая. Я даже не знаю, куда они теперь, когда игры закончились, это все денут.

– Может, они разборные?

– Не похоже было. Там такие основательные здания.

– Допинг-офицеры мучили?

– Мне там откровенно поднадоело сдавать допинг. Семь раз у меня брали допинг-пробы. У Климента вообще восемь. Мне кажется, что за эти соревнования у меня взяли допинг-проб больше, чем за всю прошлую жизнь.

Фото: Сергей Михайличенко

– Как вас встретили? Почувствовали себя звездой?

– Ну какая я звезда? В Петербурге есть еще как минимум четырехкратный чемпион мира Даниил Пахомов, много других ребят. Но встретили меня хорошо. В основном это были родные, много друзей. Когда пришел в бассейн, официально вручили корочку мастера спорта международного класса и благодарственное письмо.

Страстный болельщик

– Вас в СМИ называют то петербургской ракетой, то...

– Петербургским ураганом!

– Да, именно.

– Ха-ха. Про ракету слышу в первый раз. Было еще, кажется, «петербургская торпеда» – меня так называли еще два года назад. Но это только в газетах встречал. Лично меня так никто не называет. Друзья просто называют Минаком, то есть «ов» убирают от фамилии и все.

– Еще на одном сайте вас назвали «страстным болельщиком Зенита». Расскажите, насколько вы страстный болельщик?

– Ха. Да, это тоже хорошая история. Меня в Аргентине спросили, какими еще интересуюсь видами спорта. Я ответил, что, естественно, я болею за сборную по футболу и за клуб из своего родного города. На основе этого кто-то решил написать, что я страстный болельщик. Хотя на самом деле бываю на матчах максимум раз в полгода.

– Что дальше?

– Сезон «короткой воды» я скорее всего пропущу и буду уже готовиться к отбору на чемпионаты Европы, мира и на юношеский чемпионат мира.

– Планы на Олимпиаду-2020 есть?

– Не хотелось бы так далеко загадывать. Конечно, хотелось бы попасть туда, но никто не знает, что будет через два года.

– Насколько вам комфортно тренироваться в Петербурге? Все ли вас здесь устраивает? Ведь многие российские пловцы уезжают в Америку.

– Они больше уезжают за знаниями, учебой. А у нас в Петербурге прекрасный бассейн. Недавно построили еще один отличный бассейн у станции «Лесная», где плавает СКА. Так что у нас можно спокойно тренироваться и добиваться самых высоких результатов.

– То есть вы совсем не собираетесь уезжать?

– Задумка есть такая. Было несколько предложений, но никаких серьезных решений пока нет. На сто процентов школу я закончу здесь (Минаков в 11 классе — ред.), а дальше буду думать.

– Что за предложения?

– От университетов, чтобы я приезжал к ним учиться. Со всей страны зовут. И Флорида была, и Калифорния, и Кентуки, и Южная Каролина. Много предложений. Там же не только учеба. У каждого университета есть своя команда по плаванию, и каждый пытается ее усилить.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»