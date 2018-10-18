В Финском заливе на мель сел сухогруз. Моряки ждут прилива

Груженный песком сухогруз «Невский-31» сел на мель в Финском заливе на пути в Петербург. Чтобы сдвинуть его с места, команда ждет подъема уровня воды.

Судно принадлежит компании «ЛСР. Базовые», в ее пресс-службе «Фонтанке» 18 октября сообщили, что команда (9 человек) не пострадала, разлива нефтепродуктов не было. Сухогруз шел от карьера неподалеку от острова Сескар в Кингисеппском районе Ленобласти и сел на мель вскоре после выхода в залив. «Невский-31» загружен тремя тоннами песка, вернуть его в Петербург удастся после того, как начнется прилив.