Ректор Горного университета проиграл суд журналистам за публикацию о миллиардных сделках. Но «Трансперенси» придется заплатить миллион за его фото

Санкт-Петербургский городской суд почти полностью отказал ректору Горного университета Владимиру Литвиненко в иске о защите чести и достоинства за статью о сделках с недвижимостью на Васильевском острове. Он просил взыскать 65 млн рублей. Суд снизил требования в 65 раз, при этом освободил журналистов от выплат.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 18 октября Горсуд рассматривал апелляционные жалобы ответчиков на решение Василеостровского райсуда, который в мае 2018 года частично удовлетворил иск Литвиненко к автономной некоммерческой организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл-Р», акционерному обществу «ДП Бизнес Пресс» и журналистам «Делового Петербурга» за публикацию «Миллиардер с горы», взыскав с них 10 млн рублей и обязав удалить с сайтов ряд сведений о ректоре и вузе.

Судья Горсуда Елена Мирошникова отменила решение Василеостровского. Ее заинтересовало, почему Владимир Литвиненко не воспользовался правом на ответ, и удивила сумма компенсации, но при этом отсутствие требований публикации опровержения. В итоге судья лишь признала порочащим размещение фотографии Литвиненко в разделе «Главный коррупционный кейс 2016 года» на сайте «Трансперенси-Р», и взыскала с организации 1 млн рублей. В остальных требованиях, в том числе по удалению статей «Трансперенси-Р» и «Делового Петербурга» и признанию их не соответствующими действительности, отказала.

Решение вступило в силу. У сторон есть возможность обжаловать его в кассационном порядке, но перечень оснований, на которые можно ссылаться, очень мал.

Напомним, публикации были посвящены строительству элитной недвижимости на Васильевском острове — якобы жилой комплекс появился вместо учебных корпусов.

Напомним, 15 мая Василеостровский районный суд удовлетворил иск сопредседателя петербургского штаба Владимира Путина, ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Первоначально сумма исковых требований Литвиненко составила 65 млн рублей с журналистов издания «Деловой Петербург», «Трансперенси Интернешнл – Россия», портала «Оффшорам-нет.ру». Первая инстанция частично удовлетворила требования ректора, постановив взыскать 4 млн рублей с «Делового Петербурга», 5 млн рублей с «Трансперенси Интернешнл – Россия», по 250 – 500 тысяч рублей с журналистов.