После бойни в Керчи Генпрокуратура решила проверить охрану учебных заведений страны
Масштабную проверку учебных заведений страны инициирует Генпрокуратура РФ после бойни в Керченском политехническом колледже, студент которого убил 20 человек и погиб сам.
Об этом надзорное ведомство сообщает 18 октября. ГП просит все подчиненные ей структуры приступить к проверочным мероприятиям.
«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание в том числе на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое», – говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.
Ранее СМИ сообщили о том, что на керченском охранном предприятии «Альфа», которое обслуживает Керченский политехнический колледж, прошли обыски. Но в самом ЧОП эту информацию назвали фейком. Представители фирмы заявляют, что охранники были на месте «через пять минут» и «раненых вывозили на своей машине». Колледж оборудован тревожной кнопкой, там не было физической охраны.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.