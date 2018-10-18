После бойни в Керчи Генпрокуратура решила проверить охрану учебных заведений страны

Масштабную проверку учебных заведений страны инициирует Генпрокуратура РФ после бойни в Керченском политехническом колледже, студент которого убил 20 человек и погиб сам.

Об этом надзорное ведомство сообщает 18 октября. ГП просит все подчиненные ей структуры приступить к проверочным мероприятиям.

«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание в том числе на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое», – говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что на керченском охранном предприятии «Альфа», которое обслуживает Керченский политехнический колледж, прошли обыски. Но в самом ЧОП эту информацию назвали фейком. Представители фирмы заявляют, что охранники были на месте «через пять минут» и «раненых вывозили на своей машине». Колледж оборудован тревожной кнопкой, там не было физической охраны.