«Не обязаны». ФСИН отказалась извиняться перед пострадавшими от действий сотрудников колонии в Оренбурге

После публичных извинений заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко перед заключенным ярославской колонии Евгением Макаровым правозащитник из Оренбургской области направил в ведомство письмо с просьбой извиниться и перед теми, кто пострадал от действий сотрудников колоний в регионе. ФСИН отказалась.

Ответ на обращение руководителя «Комитета против пыток» в Оренбурге Тимура Рахматулина организация получила 18 октября. Рахматулин просил извиниться перед двумя заключенными, которых сотрудники колонии принуждали строить дачи, избивали и насиловали, и перед матерью избитого офицерами в СИЗО молодого человека, который от побоев скончался. По всем этим эпизодам были возбуждены уголовные дела. Извиниться Рахматулин просил начальника регионального управления службы исполнения наказаний. «Законодательством Российской Федерации не предусмотрено принесение извинений потерпевшему вышестоящими должностными лицами при совершении их подчиненными должностных преступлений», – сказано в ответе.

В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Евгением Макаровым в колонии №1 Ярославля. ФСИН утверждает, что ролик украл один из заключенных. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы.