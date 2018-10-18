Военный спустился по водосточной трубе Главного штаба, но упустил руферов. Они вернулись и прокатились на колеснице Славы

В Петербурге руферы продемонстрировали уязвимость крыши Главного штаба и узнали, сколько стоит «билет» на колесницу Славы. Бросившийся на защиту режимного объекта военный полкилометра просил помощи, но упустил нарушителей, счёт за повторный визит выставила уже полиция: вышло недорого.

Видео выложили в группе команды Urban Dreams 18 октября, но первый раз в сторону Главного штаба двинулись в конце августа. Как рассказал «Фонтанке» один из верхолазов Дмитрий Иванов, главной целью был именно десятиметровый памятник на арке – колесница Славы. К ней добирались сначала по крышам – от здания к зданию. На ту самую лезли по газовой трубе, но были замечены. Встретившийся им молодой ефрейтор не только согнал их на землю, но и сам сполз по трубе в попытке поймать руферов.

«Мужчина, мы пойдём к дежурному. Нарушаете», – нервно объяснил он свою позицию. «Нет, не пойдём», – заверил Иванов и увернулся от попытки ухватить за рюкзак. Военнослужащий перешёл на повышенный тон и припугнул оружием, но почти сразу едва не взмолился: «Вызовите полицию».

«На спине его тащил почти до Института экономики и социальных технологий», – говорит Иванов. Всё это время ефрейтор уговаривал пройти к дежурному, бранился, обещал, что ничего не будет, и один раз даже сбил с ног. Встретившийся прохожий оказался полицейским. Он отправил ефрейтора в штаб за подмогой, но за руфером недоглядел.

Вторую попытку Иванов предпринял в начале октября с другой девушкой. Вместе они не только дошли до колесницы, но и забрались на памятник. Фотографировались и позировали перед коптером под крики подоспевшей охраны Эрмитажа.

«Дайте уже сфотографироваться, раз всё равно задержите!» – просили руферы. После съёмки обоих отправили в 78-й отдел полиции.

«Составили административные протоколы за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Выписали штраф в 3 тысячи рублей. Я его не платил, собираюсь обжаловать», – рассказывает Иванов.

Как объяснили «Фонтанке» в экстренных службах города, с крыши Главного штаба едва ли не каждый месяц снимают любителей красивых видов. Судя по всему, особый статус на неё не распространяется. В пресс-службе ЗВО конкретно эти два случая не вспомнили, но уточнили, что колесница Славы относится к ведению Эрмитажа. Музей о нарушителях оповещают камеры и датчики движения. У военных за их часть крыши отвечает патруль, но без ключа наверх ему не попасть.