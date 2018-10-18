Навальный поднял перчатку генерала Золотова и дал неделю на размышление

Оппозиционный политик Алексей Навальный записал видеообращение, в котором он отвечает главкому Нацгвардии Виктору Золотову. Антикоррупционер принял генеральский вызов на дуэль, но на своих условиях.

Ролик опубликован на официальном канале Навального 18 октября. Вызывая Навального на поединок («на ринг, на татами — куда угодно»), Золотов обещал за несколько минут сделать из противника «хорошую сочную отбивную». Принимая вызов, Навальный сослался на юридически не существующий дуэльный кодекс и оставил за собой право выбора оружия.

«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала, или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале», – сказал Навальный и, упомянув некий кодекс, дал генералу на размышление неделю.

В ведомстве отреагировали на выступление Навального, обратив внимание только на то, что оно появилось на следующий день после событий в Керчи, где погибли 20 учителей и учеников колледжа. На полуострове объявлен трехдневный траур.

«Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях — это уже последнее дело», — прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» советник главы Росгвардии Валерий Грибакин, добавив, что ни Золотов, ни личный состав Росгвардии не смотрели и не собираются смотреть «очередной опус» Навального.

Ответ генерала Золотова на расследование Фонда борьбы с коррупцией об организации закупок в Росгвардии был размещен в Сети 11 сентября. Навальный в это время находился под административным арестом из-за нарушений правил проведения митингов. Политик вышел на свободу 14 октября, отсидев в общей сложности 50 суток.

Обращение Золотова комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил тогда, что «иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». На волне обсуждений в Госдуму был внесен проект Дуэльного кодекса России — осовремененный вариант дореволюционного и неформального свода правил поединков. Через пару недель законопроект был снят с рассмотрения.