Накопительные пенсии работающих россиян могут «заморозить» еще на год. Шесть процентов от зарплат пойдут на выплаты пенсионерам

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о «заморозке» накопительной пенсии россиян до 2021 года. Шесть процентов от заработной платы будут отправляться на выплаты нынешним пенсионерам, пишет 18 октября «Коммерсантъ».

Законопроект коснется всех граждан страны моложе 1967 года рождения, подавших заявление о формировании накопительной пенсии в Пенсионный фонд.

«Заморозку» заложили и в проект бюджета России на 2017–2019 годы. В сентябре глава министерства труда Максим Топилин предупреждал, что пенсионные накопления, возможно, придется «заморозить» до 2021 года, несмотря на то, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2020 года.

Впервые накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть и отправляются на выплаты. За четыре года действия меры, которая изначально позиционировалась как временная, бюджет сэкономил два триллиона рублей. Минфин в течение нескольких месяцев представит предложения об отмене накопительной части пенсии.