Вице-президент ФХР Ротенберг: В декабре арена «Санкт-Петербург» примет хоккейный матч Россия — Финляндия. Мы поставим рекорд по посещаемости

Домашний стадион «Зенита», арена «Санкт-Петербург», примет в декабре хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Как рассказал «Фонтанке» вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, игра пройдет 16 декабря в рамках второго тура Еврохоккейтура – Кубка Первого канала.

«Да, действительно мы планируем провести на арене «Санкт-Петербург» хоккейный матч Россия — Финляндия. Сейчас мы на финишной прямой. Все детали находятся на стадии согласования. Как только будет все окончательно утверждено, мы объявим официально», – заявил Ротенберг.

По словам вице-президента ФХР, подготовка к этому событию находится в работе уже больше шести месяцев.

«Со всеми сторонами, в том числе и с федерацией Финляндии, это уже согласовано. Это будет выглядеть так же, как «зимняя классика» в НХЛ (хоккейные матчи на открытых стадионах. — Прим. ред.), на том же высоком мировом уровне. Мы планируем еще поставить дополнительные места на поле вокруг хоккейной коробки и установить рекорд страны по посещаемости хоккейного матча», – добавил Роман Ротенберг.

Рекорд СССР/России по посещаемости хоккейного матча был установлен в 1957 году на игре чемпионата мира СССР — Швеция. Встреча прошла на Центральном стадионе им. Ленина в Москве (сейчас – «Лужники») и собрала 55 тысяч зрителей. Это 12-й результат в мире. Долгое время это был вообще лучший показатель в мире. Лишь в 2001 году матч между двумя студенческими командами США из Мичигана смог собрать больше – 74 554 зрителя. Сейчас официальный рекорд принадлежит игре с участием тех же мичиганских студенческих команд, которые в 2010 году собрали уже 104 173 человек.