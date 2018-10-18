«Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут». Путин — о последствиях ядерного удара по России

«Просто сдохнут» те, кто нанесут ядерный удар по России, уверен президент РФ. А «мы как мученики попадем в рай». Так Владимир Путин ответил на вопрос на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит 18 октября в Сочи.

По словам главы государства, сама Россия не может стать инициатором ядерной войны, в российской концепции применения такого оружия нет превентивного удара, а есть лишь ответный. Но тем, кто на страну нападет, не повезет

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут… Даже раскаяться не успеют», – отметил Владимир Путин под смех в зале.

Напомним, 2 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию российский президент показал не только парламенту, но и всему миру новейшее отечественное оружие. Например, ракеты, которые летят по непредсказуемой траектории: они несут свой ядерный заряд, выписывая кренделя в воздухе, под водой, в плотных слоях атмосферы.