«Урал» выходит на дороги общего пользования, продажи стартовали с Петербурга

Автомобильный завод «Урал» запустил серийное производство дорожного семейства грузовиков. Автомобили «Урал NEXT 6х4» могут ездить по технологическим дорогам и дорогам общего пользования.

Как сообщает 18 октября пресс-служба автозавода, семейство «Урал NEXT 6х4» включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 тонны, седельные тягачи с полной массой до 62 тонн, а также шасси с различной колесной базой, на которых планируют выпускать более 200 вариантов спецтехники. Это мусоровозы, автоцистерны, автокраны, фургоны, комбинированные дорожные машины и другие машины.

Самосвал и оснащается рядным двигателем ЯМЗ-536, а на тягач устанавливается мотор ЯМЗ-653. Оба агрегата соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Грузовики имеют капотную компоновку и оснащены мостами с допустимой нагрузкой до 1 тонны, ведущие мосты – с межколесными и межосевыми блокировками. Угол поворота управляемых колес составляет до 50 градусов.

В стандартную комплектацию автомобилей вошли мультируль, центральный замок, рулевая колонка с регулировкой по высоте, приборная панель с жидкокристаллическим дисплеем, бортовой компьютер и аудиосистема, круиз-контроль, обогрев лобового стекла, электростеклоподъемники, подогрев наружных зеркал и фильтр салона. Кабина седельного тягача оборудована спальным местом.

Продажи семейства «Урал NEXT 6х4» стартовали сегодня, 18 октября, с Петербурга и до конца ноября начнутся во всех регионах России.