Финская компания превращает использованные батарейки в удобрения

Финская компания Tracegrow разработала метод извлечения веществ, используемых в щелочных элементах питания, которые после переработки можно использовать в сельском хозяйстве для обогащения почвы.

Как пишет 18 октября Yle, с помощью инновационной технологии, которая основана исключительно на химиии, такие элементы, как цинк и марганец, безопасно возвращаются в природу. Батареи измельчаются, а получившаяся масса подвергается фильтрации и очистке в ходе процесса выщелачивания. Вредные элементы, такие, как никель и ртуть, отправляются на завод по переработке опасных отходов.

Обычно батареи, если не попадают на мусорные свалки, отправляются в плавильные печи для извлечения из них цинка, но большая часть остаётся неиспользованной. Решение Tracegrow позволяет использовать около 80% микроэлементов щелочной батареи повторно.

Первая производственная база компании открылась летом в Кярсямяки, в ближайшие пару лет компания планирует достичь оборота в 100 млн евро.