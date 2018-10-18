Эрдоган задремал на встрече с молдавским президентом, но получил орден

Молдавский президент Игорь Додон на встрече в Кишиневе вручил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану орден Республики, попросил выслать копию меча Штефана Великого и торжественно открыл табличку на отремонтированном турками здании президентской администрации. Эрдоган во время брифинга заснул.

Во время брифинга 17 октября после встречи тет-а-тет молдавского и турецкого президентов Эрдоган клевал носом и практически уснул. Судя по видео, глава государства отключился на несколько секунд, но вскоре вернулся к рассказу Додона об итогах встречи.

Как сообщается на сайте президента Молдавии, турецкий глава приехал в страну впервые почти за 25 лет. Президенты подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве, посадили во дворе здания президентской администрации в Кишиневе два дерева и торжественно открыли табличку, гласящую об участии Турции в реставрации. В знак «высокой оценки особых заслуг господина Эрдогана перед Республикой Молдова» Додон наградил турецкого лидера высшей государственной наградой, орденом Республики. Он также попросил Эрдогана прислать в Молдавию копию меча молдавского господаря Святого Штефана Великого, «поскольку нынешний год объявлен в Молдове годом Штефана Великого».

Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции pic.twitter.com/G5prFPfU5j — Mikhail Golub (@golub) 17 октября 2018 г.

Президент Турции не впервые дремлет на встречах с коллегами из стран СНГ. В октябре прошлого года он заснул во время брифинга с Петром Порошенко. Украинскому президенту пришлось стукнуть по столу, чтобы его разбудить.