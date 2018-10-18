«Трагедия в Керчи - результат глобализации». Владимир Путин считает, что в массовом убийстве студентов виноват Интернет

Результатом глобализации через соцсети, где мало полезного контента для молодежи, назвал массовое убийство в Керчи президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало 18 октября в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Это результат глобализации. В соцсетях, Интернете, там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в США — молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — заявил президент на «Валдае».