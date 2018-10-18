«Трагедия в Керчи - результат глобализации». Владимир Путин считает, что в массовом убийстве студентов виноват Интернет
Результатом глобализации через соцсети, где мало полезного контента для молодежи, назвал массовое убийство в Керчи президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало 18 октября в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Это результат глобализации. В соцсетях, Интернете, там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в США — молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — заявил президент на «Валдае».
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом». Стрелку назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Глава Крыма считает, что юноша не мог самостоятельно организовать массовое убийство. А депутаты Госдумы тем временем раздумывают над тем, чтобы запретить продажу оружия лицам до 21 года.