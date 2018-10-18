Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

ГК «Эталон»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске.

Общая площадь 2-3-х этажного здания составляет 7,5 тыс. кв. м. В подземном этаже расположены технические помещения. Детский сад рассчитан на 140 мест в шести группах, а блок начальных классов – на 10 классов с общим количеством учащихся 250 человек.

Здание оборудовано раздельными входами для групп дошкольников и учащихся начальных классов. В комплексе предусмотрены игровые и спальные комнаты, 10 учебных классов, игровая комната для продленного дня первоклассников, спортивный и хореографические залы, медицинский пункт, а также актовый зал на 150 человек. Благоустройство территории выполнено с учетом потребностей и детского сада, и школы: здесь расположены детские игровые площадки и спортивная площадка.

Комплекс будет муниципальным. Передать его городу полностью оборудованным и готовым к принятию учащихся Группа «Эталон» планирует до конца текущего года.

На сегодняшний день в микрорайоне «Изумрудные холмы» уже работают три детских сада и три школы – школа начальных классов, общеобразовательная школа на 1100 мест и детская художественная школа. В текущем году Группа «Эталон» приступила к строительству еще двух объектов социальной инфраструктуры в районе – хореографической школы и медицинского центра.

Жилой микрорайон «Изумрудные холмы» строится Группой «Эталон» в г. Красногорск Московской области, в 9-ти км от МКАД по Волоколамскому шоссе. «Изумрудные холмы» – проект комплексной квартальной застройки, включающий 20 многоквартирных домов класса комфорт и всю необходимую для жителей микрорайона инфраструктуру.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Изумрудные холмы» – застройщик ЗАО "Затонское", проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/izumrudnye-kholmy/