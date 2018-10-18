Раз в сто лет. Петербург вновь побил температурный рекорд

Погода в Северной столице 18 октября побила температурный рекорд столетней давности. Столбик термометра стремится к 17 градусам.

О достижениях петербургской погоды в Facebook сообщает главный синоптик города Александр Колесов. Ровно сто лет назад в этот день была зафиксирована температура +15,2 градуса, с тех пор и до сего дня теплее 18 октября не бывало. Новый рекорд составил +16,8 градуса.

Почти летняя погода установилась в городе с выходных и к понедельнику также стала рекордной, обновив показатель двухсотлетней давности.

Уже в пятницу, 19 октября, бабье лето закончится. Синоптики обещают до +10 и дождь в выходные.