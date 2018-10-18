«Путину так и передадим, что в Петербурге готовы к изменениям». Совет по правам человека при президенте обсудил свободу собраний в Северной столице

Совет по правам человека при президенте РФ провел круглый стол о реализации права свободы собраний в Петербурге. Как выяснилось в ходе дискуссии, силовики не считают свою работу «зверской», чиновники не видят нарушений законов, а правозащитники продолжают говорить о проблемах.

Круглый стол Совета по правам человека при президенте РФ провели в Российской национальной библиотеке в Петербурге 18 октября. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на мероприятие пришли представители Росгвардии, МВД, Смольного, адвокаты и правозащитники. Вице-губернатор Константин Серов рассказал СПЧ, как в Петербурге согласовывают мероприятия: «В городе существуют места, которые определены законом для проведения акций, сегодня нет ни одной заявки, которая была подана и ее не удовлетворили. Здесь городскую власть обвинить в чем-то нельзя. Одиночные пикеты всегда проводятся – они хоть у Смольного могут стоять. Речь идет сейчас о несогласованных акциях. Люди решают, например, что хотят выйти на Дворцовую площадь, а там уже запланировано мероприятие. Что тогда делать? Подскажите, как нам быть? Мы готовы принять ваши рекомендации», – обратился к СПЧ вице-губернатор.

Его поддержал глава комитета по законности и правопорядку Леонид Богданов, добавив, что в большинстве случаев правоту ответов Смольного подтверждал суд. «А в 5-миллионном городе не все жители готовы или хотят принимать участие в некоторых мероприятиях», – подчеркнул он, говоря об отказах в предоставлении мест для митингов в центре. По словам Богданова, чиновники также страдают в случае, если оппозиционеры заявляют митинг и сами не приходят, в этом случае полицейские и представители комитета вынуждены работать вхолостую и проводить время в поисках митингующих.

Отметим, сегодня Госдума ответила на жалобы силовиков и чиновников и приняла в третьем чтении закон, который обяжет организаторов митингов выплачивать штрафы до 100 тыс. рублей за «подачу уведомления о проведении пикета, шествия или митинга без цели его проведения».

Члены совета по правам человека в ответ поправили представителей Смольного: «Молодежь все равно пойдет на Марсово поле, если там до этого был гайд-парк, и запрет туда ходить она воспримет как объявление войны», – отметил журналист Леонид Никитинский. «Не надо доводить до того, чтобы 5 миллионов или даже 5 тысяч хотели участвовать в протестных мероприятиях, именно поэтому и надо давать согласования на проведение митингов», – подчеркнул журналист Николай Сванидзе. Глава СПЧ Михаил Федотов добавил, что 12 июня этого года в России прошло более сотни публичных протестных мероприятий, 91 из них было согласовано и прошло без нарушения закона.

Также члены СПЧ и правозащитники отметили, что задержанных часто слишком долго держат в автобусах, а в отделах полиции отсутствуют человеческие условия для пребывания там длительное время. Еще одна поднятая проблема – отсутствие опознавательных знаков на одежде сотрудников Росгвардии. Представители силового блока не смогли ответить на эту претензию, однако заметили, что не занимаются разгоном митингов, а действуют по закону, зверства же росгвардейцам приписывают СМИ. Это заявление вызвало недоумение со стороны отдельных правозащитников и журналистов, заявивших о неоднократных задержаниях как работников медиа, так и активистов с применением силы.

В качестве примера присутствовавший на встрече адвокат рассказал о своём подзащитном – учителе Максиме Хмырове. Его задержали 5 мая на Невском, куда он приехал купить ребёнку лекарства и остановился посмотреть на проходившую акцию протеста. При задержании Хмырову вывернули ухо, хотя даже в протоколе задержания указано, что он не оказывал сопротивления. В доказательство членам СПС продемонстрировали фотографии задержания учителя: «Мы видим здесь применение физической силы, а читаем в отписках прокуратуры и МВД, что данные сведения не подтвердились».

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов впечатлился историей и обратился к силовикам с просьбой разобраться в происходящем.

Подводя итог встречи, Федотов обещал передать услышанные им данные о нарушениях президенту: «Вчера на заседании с врио губернатора Александром Бегловым тема свободы собраний в городе поднималась неоднократно, позиция Беглова была сформулирована четко: нужны изменения в практике применения и законодательстве», – отметил глава СПЧ. Он также уточнил у присутствовавших чиновников, согласны ли они с этим или нужно сообщить в Кремль о том, что в Смольном существуют разные мнения. Противоречить Беглову чиновники отказались.