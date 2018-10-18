Водоканал: Химию в канализацию слили вместе со сточными водами, источник где-то на севере Петербурга

Источник запаха химии, на который накануне жаловались жители северных районов Петербурга, находится на площади в сотни километров, найти его пока не удалось. Результаты пробы воды также еще не получены.

К утру 18 октября специалисты ГУП «Водоканал» выяснили, что сильный запах пропана и карбида исходил от сточных вод, которые попали в канализацию в Выборгском, Приморском или Калининском районе города – их общая площадь превышает 250 квадратных километров. Специалисты отобрали пробы из канализации и на Северной станции аэрации, их отвезли в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, результаты пока неизвестны. При этом предприятие отмечает, что приборный контроль воздуха превышения предельно допустимых концентраций вредных и взрывоопасных газов не зафиксировал. Сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений, что обычно происходит в подобных случаях.

Запах, уверяют в Водоканале, на данный момент не ощущается.

Массовые жалобы горожан на тошнотворный запах химии поступали в районные администрации и редакцию «Фонтанки» накануне вечером.

Химический запах сегодня источает и река Славянка. Там нашли мертвую рыбу, водную артерию пришлось перекрыть от Невы бонами.