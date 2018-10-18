Стоимость новых петербургских контрактов «Группы ЛСР» по итогам 3-го квартала выросла на 48%

ПАО «Группа ЛСР»

В 3-м квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 113 тыс. кв. м домов из сборного железобетона.

Как сообщают в компании, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем выполненных строительно-монтажных работ сократился на 55%. Что касается Петербурга, то здесь построено 90 тысяч квадратных метров, что на 43% меньше, чем в 3-м квартале прошлого года.

В последние три месяца совокупно во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) группа заключила новые контракты на продажу 262 тыс. кв. м, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 57%.

Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и других помещений составила 26 млрд. рублей, увеличившись на 63%. В эксплуатацию ввели 47 тыс. кв. м с приростом в 24%.

Что касается Петербурга, то всего 3-м квартале 2018 года в компания заключила здесь контрактов на продажу 164 тыс. кв. м плщади, что на 49% больше, чем в 3-м квартале 2017 года. Стоимость заключенных контрактов выросла на 48 % и составила 15,1 млрд. рублей.

В сегменте элитной недвижимости в Петербурге прирост чистой продаваемой площади составил 89%, в бизнес-классе 21% и в масс-маркете – 50%. Если брать период за 9 месяцев этого года, то по вводу в эксплуатацию компания снизила свои прошлогодние показатели этого периода на 32%.

По реализации строительных материалов компания увеличила продажи относительно третьего квартала 2017 года по всем группам, кроме газобетона (здесь сокращение на 2 %). В остальном объем реализации кирпича вырос на 3%, бетона на 7%, песка на 53% и гранитного щебня- на 18%.

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