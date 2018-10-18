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Общество
18.10.2018 15:27
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Организаторам митингов придумали новые штрафы. Госдума приняла новый закон из-за «провокации из Петербурга»

Злоупотребление правом на проведение митингов теперь может обойтись организаторам мероприятия в штраф до 100 тыс. рублей. Соответствующий закон в третьем чтении 18 октября приняла Госдума, сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

После того, как Владимир Путин подпишет закон, в Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья. За подачу уведомления о проведении пикета, шествия или митинга без цели его проведения гражданам придется заплатить от 5 до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тыс., юридическим — от 20 до 100 тыс. руб. В Госдуме пояснили, что средства бюджета и силы полиции расходуются на организацию акций, которых нет. Авторами нового закона стали представители «Единой России» и «Справедливой России».

«Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты не уточняют имени заявителя, который вызвал их гнев. Как ранее писала «Фонтанка», речь идет о заявках в Смольный от координатора штаба Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова. В ноябре 2017-го он действительно подавал более 600 заявок на проведение встречи с Навальным, однако в итоге ни одна из них одобрения от Смольного не получила. Так что, видимо, и силы на подготовку к мероприятиям тратить не пришлось.

Отметим, сам Смольный зачастую заявляет о мероприятиях, чтобы занять место, которое себе присмотрели оппозиционеры, однако в итоге никаких акций там не проводит. Какие силы тратятся на подготовку к таким мероприятиям, никогда не уточнялось — и депутатов Госдумы это, видимо, не интересует. Так, в мае 2018-го подавались заявки на проведение шествия и митинга против пыток в пяти разных местах в центре Петербурга, все они были отклонены — якобы «из-за проведения ремонта и культурно-массовых мероприятий». Обнаружить в день акции на указанных местах массовую культуру не удалось. Митинг в защиту Петербурга в марте 2017-го не стали согласовывать в воскресенье из-за мероприятия «Море волнуется» в честь Года экологии. Волновались из-за экологии немногие. Таких примеров масса, об этом, в частности, говорил петербургский омбудсмен Александр Шишлов — он заявил, что Смольному нужно перестать «устраивать фейковые акции в тех местах, где люди хотят проводить мероприятие».

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