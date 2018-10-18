Подопечные «Ночлежки» получили в подарок более тысячи пирогов

Благотворительная организация «Ночлежка» получила в дар для своих подопечных более тысячи русских, осетинских, сладких и сытных пирогов. Отведать угощение бездомные смогли на стоянках «Ночного автобуса».

Акция была приурочена сразу к двум датам – Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, и Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты, отмечающийся 17 октября. А организовала её одна из крупных петербургских компаний, чьи сотрудники всю ночь пекли пироги.

В итоге сотни обездоленных людей получили неожиданное вкусное угощение.