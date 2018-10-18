Доброе дело
18.10.2018 15:33
Подопечные «Ночлежки» получили в подарок более тысячи пирогов
Благотворительная организация «Ночлежка» получила в дар для своих подопечных более тысячи русских, осетинских, сладких и сытных пирогов. Отведать угощение бездомные смогли на стоянках «Ночного автобуса».
Акция была приурочена сразу к двум датам – Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, и Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты, отмечающийся 17 октября. А организовала её одна из крупных петербургских компаний, чьи сотрудники всю ночь пекли пироги.
В итоге сотни обездоленных людей получили неожиданное вкусное угощение.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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