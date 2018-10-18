Имена жертв советских репрессий прочтут в Петербурге 30 октября

Погибших в советских лагерях вспомнят в Петербурге в общероссийский День памяти жертв советских репрессий 30 октября.

Каждый участник акции сможет прочитать имена из «Ленинградского мартиролога», зажечь свечу памяти, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от политических репрессий.

Ежегодная церемония «Хотелось бы всех поименно назвать…» пройдет в рамках всероссийской акции «Молитва памяти». В Петербурге принять в ней участие можно по пяти адресам. С полудня до 19 часов у Соловецкого камня на Троицкой площади, с 17 до 19 часов чтения пройдут у стен Феодоровского собора и у памятника Достоевскому на Большой Московской, с 14.00 до 15.00 на Левашовском мемориальном кладбище. После окончания рабочего дня можно прийти в сад Фонтанного дома у Музея Ахматовой, там акция начнется в 18.30 и завершится 21.30.

На Троицкой площади откроется выставка «Город, которого нет…», посвященная Петербургу и петербуржцам, пострадавшим в испытаниях ХХ века.

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия заупокойная лития по погибшим совершается на Троицкой площади в 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00; у памятника Ф. М. Достоевскому в 17.00; в саду Музея А. А. Ахматовой в 18.30.

Организуют акцию Центр «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке, Санкт-Петербургская благотворительная историко-просветительская правозащитная общественная организация «Мемориал», Свято-Петровское малое православное братство, Свято-Вениаминовское малое православное братство, Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое дело», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В «Молитве памяти» в 2018 году кроме Москвы и Петербурга участвуют Екатеринбург, Томск, Тверь, Самара, Воронеж, Псков, Архангельск, Вельск, Камышин, Истра, Коломна, Электросталь и другие города России. Имена читают известные деятели, актеры, писатели, режиссеры, историки. В прошлые годы в Петербурге в церемонии участвовали кинорежиссеры Андрей Смирнов, Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, актеры Александр Филиппенко, Олег Басилашвили, Елена Камбурова и Елизавета Боярская, академик Алексей Старобинский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, балерина Ульяна Лопаткина, футболист Сергей Семак и другие.

Всем, кто не сможет посетить мероприятия, организаторы предлагают 30 октября в 21 час зажечь на окне свечу в память о жертвах репрессий.