В Интернете появилось видео, на котором Росляков покупает патроны для расстрела студентов Керченского политеха

В Сети появилось видео, на котором Владислав Росляков, убивший 20 человек в Керченском технологическом колледже, покупает патроны для своего ружья. Ролик опубликован 18 октября на канале «Вокруг света».

Молодой человек на кадрах довольно спокойно отсчитывает от толстой пачки купюр нужную сумму и расплачивается за патроны на кассе керченского магазина «Сокол», продающего товары для спорта, охоты, туризма. К слову, в продаже у «Сокола» числится то самое ружье Hatsan ESCORT PS, которое якобы было в руках у Рослякова. Дробовик стоит 30 тысяч. Возможно, студент техникума покупал оружие тут же.