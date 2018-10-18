В Интернете появилось видео, на котором Росляков покупает патроны для расстрела студентов Керченского политеха
В Сети появилось видео, на котором Владислав Росляков, убивший 20 человек в Керченском технологическом колледже, покупает патроны для своего ружья. Ролик опубликован 18 октября на канале «Вокруг света».
Молодой человек на кадрах довольно спокойно отсчитывает от толстой пачки купюр нужную сумму и расплачивается за патроны на кассе керченского магазина «Сокол», продающего товары для спорта, охоты, туризма. К слову, в продаже у «Сокола» числится то самое ружье Hatsan ESCORT PS, которое якобы было в руках у Рослякова. Дробовик стоит 30 тысяч. Возможно, студент техникума покупал оружие тут же.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом». Стрелку назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Глава Крыма считает, что юноша не мог самостоятельно организовать массовое убийство. А депутаты Госдумы тем временем раздумывают над тем, чтобы запретить продажу оружия лицам до 21 года.