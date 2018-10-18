Минимальный взнос на капремонт в Петербурге вырастет на 1 рубль. Это позволит собрать на миллиард больше

С 1 января 2019 года минимальный ежемесячный взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль и составит от 4 до 5 рублей за квадратный метр квартиры в зависимости от типа многоквартирного дома. Это позволит увеличить объем сбора на 1 млрд рублей, сообщает жилищный комитет Петербурга.

«В связи с изменением размера минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году, процент увеличения платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан составит не более 1% в отопительный период, а в период без отопления от 1% до 1,8 %», – отметили в ведомстве.

В 2018 году плата составляла от 3 до 4 рублей за квадрат. Эта норма действует с 2017 года: тогда к границам платы прибавили по 50 копеек. Повышение связано с инфляцией и увеличением стоимости материалов и работ. В жилищном комитете подчеркивают, что в Петербурге установлен самый низкий размер оплаты по сравнению с остальными регионами РФ: в Ленинградской области тариф – 5,55 рубля, в Екатеринбурге – 9 рублей, в Москве – 17 рублей, в Вологде – 9,3 рубля, в Псковской области – 7,58 рубля. Всего с ноября 2014 года петербургские собственники помещений оплатили взносов на сумму более 13 миллиардов 681 миллиона рублей. Собираемость в 2018 году составила 97%.