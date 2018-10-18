Setl City построит временную дорогу до улицы Свердлова в ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl City планирует обустроить временную дорогу, которая соединит ЖК «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171.

Новая дорога свяжет микрорайон с пр. Буденного и обеспечит выезд на Санкт-Петербургское шоссе и КАД, что улучшит транспортную доступность жилого комплекса.

Благодаря двухполосной дороге протяженностью около 800 метров жители «Солнечного города» смогут быстро добраться до крупных городских магистралей, а также попасть в пригороды. Дорогу планируют построить до конца текущего года.

Setl City

Помимо данной дороги Setl City на собственные средства разработала и передала городу проектную документацию на продолжение проспекта Ветеранов. Строительство магистрали находится в компетенции городской администрации.

Отметим, что в составе ЖК «Солнечный город» уже введены в эксплуатацию четыре дома, общеобразовательная школа на 1375 детей с двумя бассейнами и два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый. Все социальные объекты построены и спроектированы за собственный счет Setl City.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations