Беглов возложил цветы в память о жертвах нападения на колледж в Керчи. Петербуржцы несут гвоздики на Пискарёвское кладбище
Цветы в память о жертвах нападения на колледж в Керчи петербуржцы несут на Пискаревское мемориальное кладбище 18 октября. Там установлена доска крымчанам, защищавшим Ленинград в годы блокады.
Гвоздики к доске вместе с горожанами возложил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в Instagram.
В Крыму после трагедии объявили трехдевный траур.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом»