Беглов возложил цветы в память о жертвах нападения на колледж в Керчи. Петербуржцы несут гвоздики на Пискарёвское кладбище

Цветы в память о жертвах нападения на колледж в Керчи петербуржцы несут на Пискаревское мемориальное кладбище 18 октября. Там установлена доска крымчанам, защищавшим Ленинград в годы блокады.

Гвоздики к доске вместе с горожанами возложил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в Instagram.

В Крыму после трагедии объявили трехдевный траур.