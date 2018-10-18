Эрмитаж приспустил флаг из-за трагедии в Керчи
Эрмитаж решил выразить соболезнования пострадавшим от рук керченского стрелка. Несмотря на то, что общенациональный траур не объявлен, музей приспустил госфлаг.
«В связи с трагедией в Керчи над Зимним дворцом приспущен Государственный флаг России», – сообщила 18 октября пресс-служба музея.
В Instagram Эрмитаж также выразил соболезнования пострадавшим в трагедии.
Напомним, что общенациональный траур из-за трагедии в Крыму не объявлен: официально скорбят только на самом полуострове. Там глава республики Сергей Аксенов объявил трехдневный траур.
Справка:
18-летний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом»