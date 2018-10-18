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Город
18.10.2018 15:02
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Реку Новую, где летом массово гибли утки, изучат не раньше 2019 года

Комитет по природопользованию Петербурга намерен провести годичное исследование степени загрязнения реки Новой, где этим летом массово гибли утки. По результатам анализа ученые определят, как оздоровить водный объект, следует из технического задания, опубликованного 18 октября на сайте госзакупок.

Ученым предстоит комплексно изучать реку Новую в течение гидрологического года (начинается осенью). На основании этого исследования специалисты примут решение о необходимых мерах для очистки водного объекта, рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию. 

Однако любые работы по оздоровлению реки не будут эффективными, пока из аэропорта Пулково не прекратится сброс загрязненного стока, считают в Смольном.

«Главное сейчас – добиться прекращения сброса такого [большого] объема загрязненного стока с территории Пулково. И в этом направлении работа продолжается очень активно. А после этого можно будет уже говорить о том, в какой части водоем сможет очиститься сам, а где ему будет нужна помощь», – объяснил замглавы комитета Александр Кучаев.

Ранее университет ИТМО после массовой гибели уток провел исследование реки Новой. Ученые предположили, что пернатые могли отравиться мышьяком или фенолом. 

Результаты исследований у ИТМО запросил комитет по природопользованию, который изучил полученные данные и заявил – информация о мышьяке в Новой не соответствует действительности, его содержание в реке не превышает предельно допустимую концентрацию. 

Летом этого года сразу в нескольких городских водоемах начали находить мертвых уток. Трупы пернатых видели в парке Александрино, прудах в русле реки Сосновки, в парке Интернационалистов и в Таврическом саду.

В четверг, 18 октября, экологи обнаружили  загрязнение двух рек в пределах городской черты. Поверхность реки Славянки в Невском районе покрылась пленкой. Река Лубья в Красногвардейском районе окрасилась в серый цвет. Накануне вечером жители Выборгского, Приморского и Калининского района массово жаловались на едкий, удушливый запах из канализации, вызывающий недомогание и затруднение дыхания. По предварительной информации, в канализацию произвели сброс химии.

 

 

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