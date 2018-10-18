СМИ сообщают о возможном слиянии Ford и Volkswagen

Ford и Volkswagen, по мнению некоторых специалистов отрасли, изучают перспективы полномасштабного слияния или взаимного обмена крупными пакетами акций, что может привести к появлению самой большой компании во всей автоиндустрии, пишет 18 октября Motor1.

В июне этого года Ford и Volkswagen подписали меморандум о взаимопонимании, в котором изложены основы стратегического партнерства между двумя крупнейшими автопроизводителями в мире. Первоначально предполагается, что обе компании будут совместно работать над созданием ряда коммерческих автомобилей, однако потенциально такое сотрудничество оказывается настолько выгодным обеим сторонам, что, возможно, в ближайшем будущем приведет к полноценному слиянию.

Пока первые выгоды партнерства видны невооруженным глазом: немецкая компания может получить более широкий доступ на американский рынок, где Ford традиционно имеет очень сильные позиции, особенно в сегментах пикапов и внедорожников. Американцы, в свою очередь, смогут с помощью немецких партнеров усилить свое присутствие в Европе, Латинской Америке и Китае, где в настоящее время дела у Ford не так хороши.

Определенные выгоды сулит и возможный обмен платформами, что позволит партнерам расширить свой модельный ряд. При этом немаловажно и то обстоятельство, что партнерство с известной американской компанией позволит Volkswagen быстрее восстановить свою репутацию после «дизельгейта».

Согласно источнику издания Motor1, в компании Ford считают, что время для потенциальной сделки сейчас идеальное. «Голубой овал» в данный момент испытывает серьезные проблемы, и его вновь назначенный CEO Джим Хэкетт работает над тем, что можно назвать «радикальной» трансформацией компании. Частью этой трансформации может быть беспрецедентный отказ от традиционных седанов и купе в пользу пикапов, кроссоверов и внедорожников и решительный поворот к электрифицированным и автономным транспортным средствам.

Источники подтвердили, что в данный момент идут интенсивные переговоры между двумя компаниями. Будут ли они продуктивными и насколько далеко может зайти сотрудничество между Ford и Volkswagen, покажет ближайшее будущее.

«Слияния через океан» уже происходили. Напомним не слишком удачный пример DaimlerChysler и более успешное сотрудничество американцев и итальянцев в рамках FiatChrysler (FCA).