Петербуржец собрал пробку в центре города, перекрыв улицу «Роллс-Ройсом». За ним числится более 150 нарушений ПДД

Серьезная пробка образовалась на Большой Конюшенной улице в центре Петербурга 18 октября из-за водителя, припарковавшегося с нарушением.

«На Большой Конюшенной у ДЛТ «Роллс-Ройс» припарковался вторым рядом, автобусу не проехать, и те, кто за ним, тоже ждут», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», тёмно-синий Rolls-Royce Ghost с таким «красивым» номером зарегистрирован на 36-летнего петербуржца, и за ним числятся за последние три года около 150 различных нарушений ПДД. Мужчина нарушал как на этом «Роллс-Ройсе», так и на «Ауди А5», «Ауди А7» и «Мерседесе Е 230».

«Фонтанка» публикует фотографии, на которых виден государственный регистрационный номер, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к факту нарушения.

На этом же месте три года назад возникла похожая ситуация: по словам очевидца, дама бросила «Бентли» вторым рядом и ушла за покупками в ДЛТ. За ней также встал автобус, и в собравшейся пробке ждала, в том числе, скорая.

Кстати, другую даму, на похожем «Бентли» (но другом), за аналогичное нарушение всё-таки наказали. Она припарковала машину у ресторана на Суворовском проспекте прямо на «зебре», но успела забрать её с платформы эвакуатора.