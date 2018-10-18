Суд Испании вынес оправдательный приговор по делу «русской мафии». Разбирательство длилось десять лет

Национальный суд Испании оправдал 26 участников уголовного дела «русской мафии», в том числе членов тамбовско-малышевской группы из Петербурга и депутата Госдумы Владислава Резника. Об этом заявил его адвокат Александр Гофштейн.

Слова защитника о полном оправдании 18 октября приводит РБК. Суд известил о своем решении несколько часов назад, копии приговора еще не вручены.

«Оправданы вообще все подсудимые по этому делу. Что свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой. Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей», – заявил Гофштейн.

Дело «русской мафии» началось в 2008 году с операции «Тройка». Испанские силовики задержали петербуржцев Геннадия Петрова, Александра Малышева, Леонида Христофорова и еще полтора десятка человек. Всего по делу привлекли 26 фигурантов, часть из них была объявлена в розыск. Среди них – депутат Госдумы Владислав Резник, зампредседателя СКР Игорь Соболевский, замдиректора ФСКН Николай Аулов, бизнесмены Илья Трабер и Виктор Гавриленков.

Испанское следствие считало, что представители России создали организованную преступную группу по выводу и легализации преступных доходов. В феврале 2018 года обвинение запросило фигурантам до восьми лет лишения свободы. Единственным приехавшим в Испанию из списка разыскиваемых был Владислав Резник. Он объяснил свое личное присутствие на процессе доверием испанскому правосудию.