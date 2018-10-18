Медведев выделил 60 млн на выплаты пострадавшим в Керчи
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств семьям погибших и пострадавших в результате массового убийства, которое произошло в крымском учебном заведении.
«Из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 60 миллионов рублей на социальную поддержку граждан <...> Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате взрыва вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей», – сообщается 18 октября на сайте правительства России.
Кроме того, в распоряжении рекомендуется совету министров Республики Крым найти средства на дополнительные выплаты пострадавшим.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».