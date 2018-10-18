Медведев выделил 60 млн на выплаты пострадавшим в Керчи

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств семьям погибших и пострадавших в результате массового убийства, которое произошло в крымском учебном заведении.

«Из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 60 миллионов рублей на социальную поддержку граждан <...> Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате взрыва вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей», – сообщается 18 октября на сайте правительства России.

Кроме того, в распоряжении рекомендуется совету министров Республики Крым найти средства на дополнительные выплаты пострадавшим.