В Финляндии дети в некоторых школах и садах останутся без горячего обеда из-за забастовки

Политические забастовки продолжаются в Финляндии. Крупнейший в стране профсоюз сектора социального обеспечения объявил о двухдневной стачке 22 — 23 октября.

Как сообщает Yle, рабочие протестуют против изменений в закон, облегчающих увольнение сотрудников малых компаний. В забастовке примут участие около 10 тыс. работников сферы услуг, и она затронет даже детей. Так, в детских садах и школах изменится меню, в некоторых из них не будет полноценных горячих обедов. Местами закроются некоторые спортивные и культурные объекты, например, бассейны и библиотеки. Бастуют и уборщики. В больницах и домах престарелых возможна нехватка сотрудников на подмену.

Напомним, 3 октября в стачке приняли участие десятки тысяч работников сферы промышленности, потом о забастовке заявили охранники.