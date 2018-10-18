Машины на Бурцева «плавают» в кипятке. Лопнула полуметровая труба

Кипяток из дефектной трубы в Ульянке подтопил припаркованные автомобили днем 18 октября. На месте работают аварийная бригада и страховщики.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром полметра возле 64-го дома по проспекту Маршала Жукова. Коммунальная авария произошла около часа дня в четверг, 18 октября. Пока ремонтная бригада занимается локализацией, представители страховой компании подсчитывают количество машин, которые оказались в луже кипятка. В компании уточнили, что на теплоснабжении домов в округе дефект не скажется.