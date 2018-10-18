Один из возможных убийц саудовского журналиста погиб в ДТП в Эр-Рияде

Один из возможных участников убийства журналиста Джамаля Хашкаджи погиб в столице Саудовской Аравии. Лейтенант ВВС страны Мешаль Саад аль-Бостани стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, которое турецкое СМИ называет «подозрительным».

Как сообщает RT 18 октября со ссылкой на газету Yeni Şafak, Мешаль Саад аль-Бостани был в числе тех 15 человек, что находились в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, когда в здание вошел оппозиционно настроенный журналист. Поэтому военнослужащий автоматически попал в круг подозреваемых.

Обстоятельства аварии, в которой погиб аль-Бостани, турецкая газета не приводит, называя ее «подозрительной».

Ранее полиция Турции заявила, что обнаружила в дипломатической миссии доказательства убийства Хашкаджи. Правда, какие именно улики были найдены, силовики не пояснили.