Один из возможных убийц саудовского журналиста погиб в ДТП в Эр-Рияде
Один из возможных участников убийства журналиста Джамаля Хашкаджи погиб в столице Саудовской Аравии. Лейтенант ВВС страны Мешаль Саад аль-Бостани стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, которое турецкое СМИ называет «подозрительным».
Как сообщает RT 18 октября со ссылкой на газету Yeni Şafak, Мешаль Саад аль-Бостани был в числе тех 15 человек, что находились в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, когда в здание вошел оппозиционно настроенный журналист. Поэтому военнослужащий автоматически попал в круг подозреваемых.
Обстоятельства аварии, в которой погиб аль-Бостани, турецкая газета не приводит, называя ее «подозрительной».
Ранее полиция Турции заявила, что обнаружила в дипломатической миссии доказательства убийства Хашкаджи. Правда, какие именно улики были найдены, силовики не пояснили.
Справка:
2 октября Джамаль Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства.
Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.