«Киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов». ФСБ заявила о необходимости полного контроля над Интернетом для борьбы с терроризмом

Рунет должен контролироваться спецслужбами, поскольку иначе борьба с терроризмом не будет успешной. Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 18 октября заявил первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», – сказал заместитель главы ФСБ Александра Бортникова.

О том, что за интернет-контентом, который через мобильные гаджеты потребляют в России несовершеннолетние, будут следить спецслужбы, «Фонтанке» накануне рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Отметим, заявление замглавы ФСБ прозвучало после трагедии в Керчи, где учащийся четвертого курса устроил массовое убийство. По предварительной информации, как собрать самодельное взрывное устройство – студент выяснил в Интернете.