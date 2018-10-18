«Ростех» обещает научить ездить в темноте без фар с помощью трёхкилограммового глаза

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разрабатывает обзорный прибор с функциями искусственного интеллекта для автомобилей МЧС, охранных компаний и скорой помощи, который позволит двигаться без света фар в условиях ограниченной видимости и даже в полной темноте.

«Устройство базируется на разработках наших предприятий для военной авиации. Мы прогнозируем спрос на это устройство не только среди государственных структур, но и среди частных потребителей – охотников, любителей экстремального туризма, владельцев маломерных судов и др.», – заявила 18 октября директор по коммуникациям «Ростеха» Екатерина Баранова.

предоставлено корпорацией "Ростех"

Сколько будет стоить одно устройство, а также сколько средств было потрачено на саму разработку, в госкорпорации ответить «Фонтанке» не смогли. Известно, что в этот «глаз терминатора» входит тепловизор, видеокамера и гиростабилизированная платформа, «которая обеспечивает четкое изображение при движении даже при установке на яхты и маломерные суда». В «Ростехе» уверены, что этот девайс весом в 3 килограмма будет держаться на корпусе транспортного средства с помощью обыкновенного магнита.

Сообщается, что прибор может управляться при помощи мобильного устройства и сопрягаться со штатными мультимедийными системами. Он сможет идентифицировать встреченные на пути скрытые объекты, например животных, с помощью «библиотеки оцифрованных изображений». Серийные поставки «Ростех» обещает начать в 2019 году.