Росприроднадзор: Неву оградили от Славянки бонами. В реке, помимо пленки, нашли мертвую рыбу

Инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО побывали на реке Славянке в Петербурге, которая покрылась пленкой и источает химический запах. Состояние водной артерии пугает – в ней нашли мертвую рыбу.

Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Сведения о пятнах в акватории Славянки и неприятном запахе от воды поступили в департамент от петербуржцев. В первой половине дня 18 сентября специалисты выехали на место вместе с сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Как сообщили в Росприроднадзоре, в районе Рыбацкого моста нашли мертвую рыбу. В итоге в месте впадения Славянки в Неву были установлены боновые заграждения.

Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Сотрудники Водоканала взяли пробы воды на выпуске «ОбщМет», через которые сточные воды сбрасывают: ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония №5», ООО «Санкт-Петербургский Хладокомбинат №7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр». Также пробы взяты выше и ниже по течению.

В четверг также стало известно о загрязнении реки Лубьи.

Напомним, загрязнение двух рек происходит на фоне жалоб жителей северных районов Петербурга на химическое амбре от канализации. При этом Водоканал до сих пор не опубликовал результаты вчерашних проб воды с Северной станции аэрации и канализационной станции «Пискаревская».