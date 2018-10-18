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Общество
18.10.2018 14:03
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Конституционный суд Ингушетии принял иск о незаконности новой границы с Чечней. Все заявители из «Единой России»

Конституционный суд Ингушетии принял к рассмотрению запрос группы депутатов парламента республики, в котором народные избранники указывают на нарушения принятия закона о новой границе с Чечнёй.

«Мы указываем на неконституционность принятия закона о новой границе. Просим его отменить в связи с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. По Конституции должно быть одобрение народа. Его не было», – рассказал 18 октября «Фонтанке» депутат Народного собрания Республики Ингушетии Закри Мамилов.

Из 31 депутата парламента Ингушетии запрос в республиканский КС подписали 12, что больше, чем необходимая треть от общего состава Народного собрания.

«Все заявители представляют фракцию «Единая Россия». У нас есть ещё в парламенте 2 члена КПРФ, 3 от «Справедливой России» и один из ЛДПР, но их среди заявителей нет», – добавил депутат-единоросс Мамилов.

Парламентарий называет «совпадением» старт судебного процесса в день прекращения двухнедельного митинга противников соглашения о границе. «Просто именно сейчас прошёл необходимый срок для обращения в Конституционный суд после принятия закона», – пояснил Закри Мамилов.

О том, что прекращение митинга не связано со стартом судебного разбирательства в Конституционном суде Ингушетии, ранее «Фонтанке» заявил один из организаторов акции протеста, председатель общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев.

«Никаких договорённостей с властями нет. Более того, власть пыталась оказывать давление на судей Конституционного суда республики, чтобы они не принимали этот иск. Ведь когда вся эта история только началась, КС давал своё экспертное заключение, что законопроект, утверждающий новую границу, противоречит основному закону Ингушетии», – отметил соорганизатор митинга.

Рассмотрение в Конституционном суде Ингушетии назначено на 25 октября. Ранее на необходимость разрешения спора через суд протестующим указал глава Управления внутренней политики администрации президента России Андрей Ярин. 

Протесты в центре Магаса начались 4 октября, в день рассмотрения местным парламентом соглашения о границе с Чечнёй. Протестующие уверены, что в результате от Ингушетии в пользу Чечни будут отчуждены 26 тыс. га территории.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что пытаться «вбить клин» между жителями двух республик «абсолютно неприемлемо и бесполезно». Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов говорил «Фонтанке», что обмен приграничными территориями равноценен. 

Специалист по Северному Кавказу Максим Шевченко выразил уверенность, что противники новой границы имеют шансы выиграть в суде

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