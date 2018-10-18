Российские миллиардеры продолжают богатеть и делают это стремительней всех

Индекс миллиардеров, составленный изданием Bloomberg, поставил российских олигархов на первое место по приросту доходов в период с начала 2018 года. Суммарно десятка богатейших россиян увеличила свои капиталы на 10,8%.

Как сообщает издание 18 октября, следом за Россией в этом списке находятся США, десятка миллиардеров из этой страны увеличила общий доход на 7%. Третье место заняли британцы, добавив к богатствам 3,4%. Миллиардеры из остальных стран, вошедших в список, стали беднее. Больше всего потерял Китай – 27,6%.

Стать лидером рейтинга России помогли олигархи Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и Вагит Аликперов.

Общий же рейтинг миллиардеров возглавляет создатель Amazon Джефф Безос с активами на 151 миллиард долларов. Самый богатый россиянин Михельсон занимает в списке 36 место, его состояние оценивается в 21 миллиард долларов.