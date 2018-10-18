Следователя ФСБ проверят на фальсификацию доказательств. В деле петербургских сайентологов уже находили пометки о свидетеле-дебиле

Председателю СКР Александру Бастрыкину направлено заявление о возможном преступлении следователя ФСБ. Сомнительный документ за его подписью появился в уголовном деле петербургских сайентологов.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иван Павлов, 18 октября он направил Бастрыкину заявление с просьбой проверить деятельность следователя следственной службы УФСБ Петербурга и области Сергея Мякина. Он вел дело сайентологов, к маю завершил расследование и начал процедуру ознакомления обвиняемых с материалами. Она еще не закончена, и 12 октября Мякин обратился в Санкт-Петербургский горсуд с ходатайством о продлении ареста фигуранту Сахибу Алиеву.

К ходатайству Мякин, в том числе, приложил копию постановления о привлечении Алиева в качестве обвиняемого. Сравнив с постановлением, которое следователь подписывал 2 мая 2018-го, защитники нашли существенные расхождения.

«В копии, представленной следователем в Санкт-Петербургский городской суд, изменено предъявленное Алиеву обвинение – различаются статьи УК, а также изменены выводы следователя… В копии отсутствуют личные подписи Алиева и его защитника, – говорится в заявлении на имя Бастрыкина. – Первоначальное постановление было подменено иным документом, содержащим недостоверную информацию, полученную с нарушением установленного порядка, однако выдается за подлинное».

К заявлению адвокаты приложили копии двух постановлений — непосредственно из дела и предоставленное в суд на продление меры пресечения. Документы датированы одним числом (2 мая), но отличаются по содержанию.

Адвокаты просят проверить информацию и при подтверждении возбудить уголовное дело по статье 303 УК «Фальсификация доказательств по уголовному делу».

Сергей Мякин возглавляет следственную группу, которая занималась сайентологами, и расследование далось ему непросто. В июне 2018 года адвокат Александр Мелешко при ознакомлении с 21-м томом дела наткнулся на оставленные кем-то из сотрудников ФСБ, имевших доступ к материалам, рукописные записи на бумажных стикерах. Например, допрос свидетеля был помечен стикером «Знает много, но молчит». Другой охарактеризован как «Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг». Пометки на стикерах в качестве напоминаний оставляют многие следователи в процессе расследования, но перед передачей материалов защитникам и обвиняемым стараются очистить тома.