Глава Центробанка потребовала устранить «банковское рабство». Про бюджетников и карты «Мир» она умолчала

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала победить в России «банковское рабство». Как пишет РБК, на форуме инновационных банковских технологий Finopolis-2018 в Сочи 18 октября она заявила, что работодатели до сих пор препятствуют сотрудникам в выборе банка для получения зарплаты.

«Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от «мобильного рабства». Но «банковское рабство» по-прежнему существует», — подчеркнула Набиуллина.

Она напомнила, что в ноябре 2014 года был подписан закон об отмене «зарплатного рабства», который внес поправки в Трудовой кодекс, позволяющие самостоятельно выбирать банк для перевода заработной платы. Закон вступил в силу в начале 2015 года.

Напомним, что с 1 июля 2017 года пенсионеры, работники бюджетной сферы и студенты, получающие средства от государства, должны оформлять только российскую карту «Мир». Однако Эльвира Набиуллина об этом сегодня вспоминать не стала.