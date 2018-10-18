МЕГА Парнас вводит «Моду на добрые дела»

МЕГА Парнас

17 сентября в торговом центре МЕГА Парнас открылась фотовыставка «Мода на добрые дела», которая представлена в пространстве Scandinavian до конца октября.

В проекте приняли участие известные жители города, а также подопечные приюта для бездомных животных «Ржевка».

С помощью данного проекта МЕГА Парнас стремится привлечь внимание к проблеме бездомных животных и оказать помощь приюту «Ржевка». Ведь помогать не только модно, но и легко. На фотографиях, представленных на выставке, вместе с подопечными приюта изображены известные жители Санкт-Петербурга. Среди них Анна Семак, Борис Пиотровский, Дмитрий Озерков, Артем Балаев, Юрий Питенин, Алексей Осипчук, Степан Марсель, Мария Лесовая, Василий Смольный, Мария Абашова, Полина Толстун, Полина Сидихина и Дмитрий Караневский.

Фото: Дмитрий Караневский, проект МЕГА Парнас

Модное пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас создано специально для людей с неординарным подходом к своему образу жизни, ценящих скандинавский минимализм. В проекте «Мода на добрые дела» приняли участие бренды Armani Exchange, COCOS Moscow, Tommy Hilfiger, Falconeri, Uniqlo, Vans, Jeans Symphony, предоставившие для героев фотосессии стильные образы из последних коллекций.

Фотовыставка продлится до 31 октября. Вход свободный.

О торговых центрах МЕГА:

Торговые центры МЕГА — проект компании IKEA Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. IKEA Centres Russia входит в Группу компаний ИКЕА. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин ИКЕА. В 2017 финансовом году (с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года) торговые центры МЕГА в России посетили 250 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru