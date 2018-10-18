СМИ: Суд в Норвегии освободил из-под ареста «шпиона» из Совфеда. Из камеры его пока не выпустили

Суд в Осло не стал продлевать арест заподозренному в шпионаже сотруднику аппарата Совета Федерации РФ Михаилу Бочкареву. Тем не менее, на свободу россиянин сможет выйти не раньше следующей недели.

Как сообщает телекомпания NRK 18 октября, следствие ходатайствовало о продлении ареста, но мотивировать меру не сумело. Суд постановил отпустить россиянина, однако полиция обжаловала это решение. Бочкарев останется под стражей до рассмотрения апелляции, которое, по информации Норвежского телеграфного бюро, назначено на 22 октября.

Между тем норвежская делегация в Межпарламентском союзе уже сообщила руководителю комитета Совфеда по международным делам Константину Косачеву об освобождении Бочкарева, пишет «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс».

51-летнего Михаила Бочкарева задержали в аэропорту Осло 21 сентября. Он посещал семинар, посвященный оцифровке данных в парламенте Норвегии, но, по мнению местной службы безопасности, вел себя подозрительно и проявил повышенный интерес к принтерам. Россиянина обвинили в незаконной разведывательной деятельности, а после его ареста в парламенте Норвегии поменяли оргтехнику.